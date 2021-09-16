По делу "Кумтора" задержан экс-премьер-министр Джоомарт Оторбаев

По делу "Кумтора" задержан экс-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев. Об этом сообщается пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, межведомственной следственной группой ГКНБ продолжается расследование уголовного дела по фактам коррупции на различных этапах реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор".

"По результатам проведенных следственных действий и полученных по делу доказательств, 16 сентября 2021 года следствием было принято решение о задержании бывшего премьер-министра страны Джоомарта Оторбаева, который водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев будучи премьер-министром Кыргызской Республики, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ при Правительстве КР по проведению экологической экспертизы по Генеральному плану рудника Кумтор, в нарушении требований Водного кодекс КР и Закона КР "О воде".

В интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" ("Центера Голд Инк.") он принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.

После задержания Джоомарта Оторбаева межведомственной следственной группой с ним будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие 48 часов, Первомайским районным судом г. Бишкек будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

ГКНБ дополнительно доведет до общественности необходимую информацию о результатах проводимого следствия по делу Кумтора, в том числе в части эпизодов, инкриминируемых Джоомарту Оторбаеву".