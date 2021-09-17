Совет муфтиев России поддержал создание "халяльных поселков"

Первый зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов посетил подмосковный город Шаховская и поддержал создание "халяльного поселка" в Московской области. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

В результате беседы с создательницей тематического поселка Аминой Шабановой мужчина заявил, что первый "халяльный поселок", созданный на территории села Аминовка, не представляет никакой опасности. Он отметил, что появившаяся в центре села мечеть, а также установленный здесь запрет на появление женщин c непокрытыми волосами безопасны для окружающих, и "этого не стоит бояться".

По словам главы общественной организации "Азербайджанской общины Москвы" Шамиля Тагиева, интерес Совета муфтиев к этой теме неслучаен. Тагиев заявил, что на данный момент в ряде других районов Подмосковья уже были получены одобрения местных властей на постройку нескольких подобных "халяльных деревень".

Пользователей сети в комментариях к публикации выразили свое недовольство созданием тематических территорий для мусульман в Московской области. "Гетто пытаются развести, ни о какой ассимиляции речи не идет", "А в Азербайджане и Узбекистане много русских деревень?", "Как в многонациональной стране могут быть национальные объединения?" - прокомментировали юзеры.

Ранее появилась информация о том, что в Подмосковье идет строительство поселка для мусульман. На его территории будут запрещены алкоголь, курение и разведение свиней.

Источник: moslenta.ru