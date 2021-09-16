Предложение КР направлено на совершенствование деятельности ОДКБ, - эксперт

Предложение Кыргызской Республики направлено на совершенствование деятельности ОДКБ и ее способности оперативно реагировать на угрозы реального мира. Это означает и получение реальной, а не декларируемой пользы от членства страны в ОДКБ.

Об этом, комментируя предложение Садыра Жапарова о создании в ОДКБ механизма оперативного регулирования в случае вооружённой агрессии одного члена ОДКБ в отношении другого, сказал эксперт по государственному управлению, политолог Шерадил Бактыгулов.

"Значение саммитов ОДКБ и ШОС заключается в дальнейшем укреплении роли этих организаций в качестве позитивного фактора международной и региональной политики и конструктивного механизма создания благоприятных внешних условий для обеспечения политической стабильности, безопасности и устойчивого экономического роста в странах участницах этих организаций. Многие вопросы, нерешаемые в двустороннем формате, могут быть разрешены, или как минимум получат импульс для дальнейшего продвижения в многостороннем формате. Поэтому логично, что президент Жапаров во время заседания саммита ОДКБ поднял вопрос реагирования организации на вооруженное нападение одной страны-участницы ОДКБ на другую" - говорит эксперт.

По его словам, в мировой политике развивающиеся страны, как страны Центральной Азии, ставят перед собой другие задачи, нежели большие страны как Китай, США или Россия. И, например, для Кыргызстана задача обеспечения национальной безопасности решается путем участия в многосторонних организациях, как например ОДКБ или ШОС.

"Реальная жизнь вносит коррективы в деятельность каждой организации, потому что общественные отношения, отношения между странами меняются, а международные организации не успевают адекватно реагировать на изменения", отметил Бактыгулов, отмечая дельность предложения Кыргызстана.

Эксперт подчеркнул, что сам процесс работы в рамках многосторонних организаций, будь это ООН или ОДКБ заключается в последовательной подготовке, разработке проектов принимаемых документов и согласовании с партнерами решений в сфере развития мировой архитектуры обеспечения устойчивого роста Кыргызстана, его безопасности и дальнейшего экономического развития.