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За прошедшие сутки в Кыргызстане произошло 16 пожаров

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- Айжан Мамбеталиева
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Со стороны служб спасения осуществлено 2 выезда. ОБ этом сообщает пресс-служба МЧС.

На пересечении улиц Масалиева и Токтоналиева сгорело сухотравье, мусор и кустарники площадью 100 квадратных метров. В жилмассиве Кок-Жар, по улице Керемет на открытой площади сгорело 600 квадратных метров сухотравья.

По улице Турусбекова сгорела металлическая кровля по деревянной обрешетке и пластиковая обшивка фаст-фуда "Картошка" площадью 120 квадратных метров. На место так же были привлечены сотрудники МВД, газовая служба и одна бригада "Северэлетктро". В городке Энергетиков по улице Зеленная полностью сгорел продуктовый магазин площадью 20 квадратных метров.

Московский район. Село Беловодское. Из-за задымления свалки по улице Ленина залили водой. Дальнейшее работы по ликвидации задымления мусора проведут службы местного управление.

В село Петровка, по улице Центральной сгорела металлическая кровля по деревянной обрешетке строящего здания медресе площадью 440 квадратных метров и 100 тюков сена. Для тушения пожара были привлечены три водовоза с китайской дорожно-ремонтной компании. Причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ.

В Аламудунском районе по улице Куттубаева на 6 этаже строящегося здание строительной компании "Эмаком" сгорели опалубки площадью 700 квадратных метров. В Базар-Коргонском в селе Жаны Акман по улице Таштанбекова сгорела шиферная кровля по деревянной обрешетке жилого дома и сарая площадью 337 квадратных метров, 850 тюков сено и 600 связок кукурузного стебля. В Ак-Талинском районе в село Кара-Ой на улица Конгайтиева полностью сгорела навес площадью 80 квадратных метров.

Также, в сообщении говорится, что четыре спасателя МЧС выезжали в дом№ 10 в микрорайон Анар в Оше. Там они вскрыли заблокированную дверь. Также пресс-служба ведомства отмечает, что на 330 километре авто дороги Бишкек-Нарын-Торугарт столкнулись автомашины Honda Odyssey и Volkswagen Passat. В результате ДТП пострадал 1 мужчина А.К. 1973 г.р. На место были привлечены 4 спасателя которые вытащили пострадавшего из автомобиля и передали сотрудникам скорой медицинской службы.


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URL: https://www.vb.kg/406529
Теги:
МЧС, пожар, Кыргызстан
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