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"В деле Кумтора судьи Нью-йоркского суда встали на сторону справедливости"

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане общественность реагирует на решение суда Нью-Йорка по делам о банкротстве, где рассматривается иск по Кумтору. Напомним, суд отказал адвокатам канадской Centerra Gold Inc в наложении санкций на Кыргызстан.

Политолог Бакыт Бакетаев, комментируя VB.KG решение американского суда, напомнил, что месяц назад в Бишкеке проходили митинги у посольства США в Бишкеке.

"Месяц назад мы с группой неравнодушных граждан провели митинг у посольства США в Бишкеке. В числе прочего, мы выступили с требованием справедливого решения со стороны американского суда, куда обратилась Centerra Gold Inc. В ходе митинга я обратился к послу США, отметив, что американский суд - самый справедливый суд в мире, в надежде, что Фемида все же займет сторону кыргызского народа. Тогда я получил изрядную порцию иронии и насмешек от хейтеров. Но вот, по прошествии месяца, пришла приятная весть из-за океана", - отмечает Бакыт Бакетаев.

Он напомнил, что канадская компания направила в суд Нью-Йорка ходатайство о наложении санкций на правительство Кыргызстана. Канадцы свое обращение в суд аргументировали тем, что действия Кыргызстана вокруг Кумтора, в том числе продление сроков внешнего управления, нарушили режим "автоматического приостановления". Их иск предполагал выплаты в размере одного миллиона долларов в день в виде неустойки.

"Нью-йоркский суд отклонил ходатайство Centerra Gold Inc о выплате нашим государством одного миллиона долларов в день. Тщательно рассмотрев ходатайство канадцев, суд постановил, что ни одно из указанных в жалобе действий Кыргызстана не нарушает предыдущий приказ суда об "автоматическом приостановлении". При этом судья отметила, что пока рано говорить о том, что вообще были нарушены какие-либо правила, - сообщил Бакетаев.

Политолог отметил, что процесс продолжится в октябре.

"Что ж, посмотрим, какое решение нас ожидает через месяц. А пока мы выражаем благодарность судьям Нью-йоркского суда, за то, что не предприняли опрометчивых шагов, а все же решили досконально разобраться и встали на сторону справедливости", - отметил Бакетаев.


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URL: https://www.vb.kg/406532
Теги:
Кумтор, суд, США, Кыргызстан
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