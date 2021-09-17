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Сотрудники МВД награждены от имени председателя кабинета министров

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- Айжан Мамбеталиева
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В центральном аппарате МВД состоялась церемония награждения сотрудников милиции, отличившихся на службе.

В честь 30-летия независимости нашей страны и за добросовестное выполнение служебных обязанностей, достигнутые высокие показатели в

оперативно-служебной деятельности. Ряд сотрудников министерства внутренних дел награждены благодарностями и именными часами председателя кабинета министров.

Среди награжденных десять сотрудников самых разных подразделений. В торжественном мероприятии принимали участие руководители

министерства, сотрудники центрального аппарата.

Награды вручал министр внутренних дел генерал-майор милиции Улан Ниязбеков. Глава МВД поздравил сотрудников органов внутренних дел с получением наград, отметил их вклад в обеспечение общественного порядка и борьбу с преступностью, а также пожелал всем дальнейших успехов в оперативно-служебной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/406536
Теги:
МВД, награда, Кабинет министров
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