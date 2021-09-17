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В России создадут сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО

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Сверхдальнобойная винтовка калибра стран НАТО, способная поражать цели в реальных боевых условиях на дальности 2,5-3 километра, создаётся в России, заявил в интервью РИА Новости главный конструктор предприятия-разработчика данного оружия ORSIS (входит в группу компаний "Промышленные технологии") Максим Байметов.

"Мы решили пойти еще дальше: создать крупнокалиберную винтовку под универсальный натовский патрон 50 bmg (12,7 × 99 мм), который применяется в широком спектре оружия, от винтовок и вплоть до пулемётов. Эта винтовка сможет стрелять на рекордные расстояния 2,5-3 километра", - сказал он.

Байметов отметил, что испытания винтовки должны стартовать в начале 2022 года. По его словам, это оружие создается прежде всего для продвижения на экспорт, однако этим проектом уже интересуются и российские силовые структуры.

Собеседник агентства подчеркнул, что речь идет о "настоящем" боевом оружии, которое сможет поражать цели на такие дальности не в единичных случаях, когда требуется поставить рекорд, а на регулярной основе.

"Тут все-таки речь идёт о стрельбе для установления рекордов, а не выполнении реальных боевых задач. Заявленные нами параметры предполагают, что снайперы смогут поражать цели на расстоянии около 2,5 километров при точной стрельбе, и это будет правилом, а не исключением. Сегодня в России боевое оружие такого класса пока никто не производит", - пояснил Байметов.

Для сравнения собеседник привел в пример самую популярную разработку ORSIS - высокоточную винтовку Т-5000, дальность поражения которой составляет 1,6 километра.

Ранее в 2020 году гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал РИА Новости о создании уникальной снайперской винтовки DXL-5, способной поражать цели на максимальной дальности семь километров.

Компания "Промтехнология" (бренд ORSIS) - разработчик и производитель высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой был создан снайперский комплекс "Точность". Её различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии и службы безопасности президента РФ.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/406540
Теги:
оружие, Россия
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