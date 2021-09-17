Расходы на приобретение контрацептивов в бюджете могут быть урезаны

При рассмотрении бюджета на здравоохранение на следующий год в ЖК предлагалось сократить расходы на закупку контрацептивных средств, как на ненужную и малоэффективную статью. Если так рассуждают на таком высоком уровне, то можно судить, что репродуктивное здоровье в стране в опасности.

В Кыргызстане нет одной из важнейших программ по продвижению контрацептивных средств, нет и национальной стратегии по планированию семьи. Еще в 2005 году закончилась стадия по планированию семьи в Национальной стратегии по репродуктивному здоровью. И с тех пор наблюдается серьезнейший провал в этой области.

Если еще сократят расходы на контрацептивы, то этот необдуманный шаг напрямую ударит по семьям, увеличит уровень материнской и детской смертности. Ведь еще в древности говорили, что в здоровье женщины - будущее страны. Как сказала на организованной компанией "Гедеон Рихтер" встрече, посвященной проблемам контрацепции в стране, исполнительный директор ОО "Альянс по репродуктивному здоровью" Галина Чиркина, доказано многими исследованиями, что планирование семьи и доступ к контрацептивам являются одним из самых эффективных инструментов для снижения материнской смертности примерно на тридцать процентов и детской – на двадцать. Да что ссылаться на какие-то исследования, если наше здравоохранение испытывает это на своей шкуре. А, как известно, на международном уровне оценивают государство даже не по уровню бедности, занятости, а именно по показателям материнской и детской смертности.

В стране с момента независимости сложилось, мягко говоря, странное отношение к планированию семьи и контрацепции. Чаще слышны голоса общественных, и религиозных деятелей, которые заявляют, что надо ограничить доступность женщин к этим услугам. Дескать, это ведет к ограничению рождаемости. Но такие ограничения, как отмечают врачи, несут серьезные риски и для женщин, и для общества.

Планирование семьи подразумевает грамотное использование контрацептивных средств – это тот инструмент, который позволяет снизить уровень смертности и сохранить здоровье. А если женщина дважды в год успевает родить, то о каком здоровье ее и ребенка можно говорить. А таких мамочек у нас немало, как минимум, девять процентов от количества родов. Она сама не может восстановиться, у нее дефицит витаминов, железа и, конечно же, каждый следующий ее ребенок будет рождаться все более слабым.

Сегодня внедряются новые технологии, медики выхаживают глубоко недоношенных детей, дают им жизнь. Но таких слабеньких крох будет меньше рождаться, если все-таки будущие родители ответственнее станут подходить к этому вопросу. В конце концов, от этого зависит в целом здоровье нации.

- При планировании семьи речь идет не об ограничении рождаемости. Никто не требует, чтобы в семье было столько-то детей. Сколько рождать и воспитывать сыновей и дочерей решает конкретно каждая супружеская пара, - неустанно повторяет Галина Чиркина на заявления таких "защитников".

Кстати, Всемирная организация здравоохранения, например, рекомендует, чтобы перерывы между родами составляли не менее трех лет. Наши медики солидарны с ВОЗ, хотя некоторые считают, что они должны быть даже больше. Женщины, которые придерживаются этих рекомендаций, как правило, рожают здоровых детей.

Здесь даже доказывать ничего не надо. Это – реальные факты из жизни. Вот только в нашем высшем руководстве с этим не хотят считаться. То ли в обществе сложилось такое пренебрежительное отношение к этим понятиям, то ли в правительстве надеются, что кто-нибудь поможет нам в очередной раз с покупкой контрацептивов. Ведь до недавнего времени Фонд ООН в области народонаселения в Кыргызстане полностью обеспечивал социально уязвимых женщин бесплатными контрацептивами, вплоть даже до инъекционных. На них был особенно большой спрос у женщин южного региона.

Года три назад была принята резолюция, согласно которой Кыргызстан сам должен закупать их для таких граждан. Именно у этих женщин высокие риски, связанные со смертью при родах, с нежелательной или проблемной беременностью. Даже у них отбирают право использовать средства защиты от таких последствий.

А о том, что в ЦСМ должны и оказывают такую помощь, как экстренная контрацепция в случая изнасилования, если один из партнеров с ВИЧ, не знает 90 процентов женщин, потому что вообще нет информации. Хотя, как сказала главный гинеколог страны, такие препараты в ЦСМ есть.

Фармбизнес, видя незаинтересованность нашего правительства, не спешит на наш рынок. А последние нормы, которые были введены департаментом лекарственного обеспечения, вообще отпугнули даже поставщиков, работающих на нашем рынке. Поэтому в нашей стране такой ограниченный выбор контрацептивных средств, да и цены на них немаленькие.

- Пять миллионов, которые государство выделило в прошлом году на закупку контрацептивных средств, ушли на… приобретение внутриматочных спиралей. Их предлагают всем, потому что закупили очень много. Но не всем они подходят и не все хотят ими пользоваться. И в итоге пострадали женщины. Такое происходит потому, то нет диалоговой площадки между производителями, поставщиками и государством, - считает Галина Чиркина. И она абсолютно права.

Кстати, в Таджикистане, например, совершенно иное отношение государства к проблемам контрацепции. У них есть самые разнообразные виды средств защиты от нежелательной беременности, вплоть до пластырей, подкожных имплантов. Государство целенаправленно закупило их. Видимо, убедилось, что ограничения к свободному доступу к контрацепции ни к чему хорошему не приводят. У нас же, наоборот, ситуация ухудшается.

Государство упускает и другую наиважнейшую проблему – здоровье девочек-подростков. Подростковые беременности стали у нас явлением не из ряда вон выходящим. Хотим мы того или нет, школьники уже живут половой жизнью, имея порой по несколько половых партнеров, и беременеют, и рожают, и даже в тяжелых случаях умирают. Но никто же серьезно с нашей молодежью не говорит о сексе, о контрацепции. Не менее страшно и то, что именно половой путь распространения ВИЧ преобладает среди подростков.

И если страна начнет, наконец, решать эти проблемы, то многие другие уйдут сами собой.