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В МВД КР состоялась церемония передачи автомобилей от имени МВД России

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- ВБ
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Вчера, 16-сентября 2021 года, в ЦА МВД КР состоялась церемония передачи автотранспортных средств от имени Министерства внутренних дел Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"На торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Октябрь Урмамбетов, Советник-посланник Посольства России в Кыргызстане Вадим Гусев, заместитель начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Борис Яковченко, начальник отдела по вопросам международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Российской Федерации Мария Вислогузова, начальник отдела координации международного отраслевого сотрудничества Управления международного сотрудничества МВД России Павел Юлин, Представитель МВД РФ в Кыргызской Республике Владимир Лузганов.

Новые автотранспортные средства предназначены для укрепления технической базы Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР и послужат существенному укреплению деятельности подразделений ОВД не только по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, но и в раскрытии других видов преступлений. Всего передано 15 автомобилей марки "Chevrolet Cobalt"и два спринтера марки "Газель NEXT Автобус".

Выступая на мероприятии заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики Октябрь Урмамбетов поблагодарил гостей за тесное сотрудничество и оказанную поддержку.

Отметим что, на Иссык-Куле в целях налаживания и совершенствования взаимной работы в настоящее время, успешно проводятся кыргызско-российские учения по использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Иссык-Куль 2021"".


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URL: https://www.vb.kg/406548
Теги:
МВД, Россия, Кыргызстан, автомобили
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