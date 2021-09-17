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Для 80 больных построен новый корпус в психоневрологической больнице

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- Нина Ничипорова
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Министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия нового мужского корпуса Токмокского психоневрологического социального стационарного учреждения №2.

"Новый корпус на 80 мест, был построен при поддержке фонда "Центр Ас-Сафа" и хорошо оснащен. Ранее при поддержке фонда "Центр Ас-Сафа" в 2018 году в данном учреждении был сдан в эксплуатацию жилой корпус на 50 мест, а в прошлом году фонд построил женский корпус на 80 человек.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность фонду "Центр Ас-Сафа" за оказанную поддержку сектора здравоохранения и вручил благодарственное письмо.

Токмокское психоневрологическое социальное стационарное учреждение №2 функционирует с 1 июля 1930 года. Рассчитано на 250 мест. Является медико-социальным учреждением общего типа для постоянного проживания инвалидов - психохроников, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. На сегодня в Токмокском психоневрологическом ССУ №2 проживает 215 инвалидов, многим из них требуется посторонний уход.


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URL: https://www.vb.kg/406549
Теги:
Минздрав, психическое здоровье, больница
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