Погода
$ 84.55 - 84.85
€ 99.67 - 100.95

В Бишкеке обсудили проект "Халяль парк" в Кыргызстане

345  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской республики Гульназ Исаева встретилась со старшим партнером малазийской фирмы CSQLaw Мадзланом Мохамадом Хуссейном. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрелигии.

В ходе двусторонней встречи были озвучены предложения по приведению в соответствие со стандартом халяль проекта "Халяль парк" в Кыргызстане, рассмотрены вопросы политики в религиозной сфере, религиозного образования, обсужден обмен опытом между государствами по благотворительной деятельности фондов и реализации социальных проектов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406550
Теги:
визит, Малайзия, Бишкек, Госкомиссия по делам религий
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  