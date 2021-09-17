В Бишкеке обсудили проект "Халяль парк" в Кыргызстане

Заместитель директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской республики Гульназ Исаева встретилась со старшим партнером малазийской фирмы CSQLaw Мадзланом Мохамадом Хуссейном. Об этом сообщает пресс-служба Госкомрелигии.

В ходе двусторонней встречи были озвучены предложения по приведению в соответствие со стандартом халяль проекта "Халяль парк" в Кыргызстане, рассмотрены вопросы политики в религиозной сфере, религиозного образования, обсужден обмен опытом между государствами по благотворительной деятельности фондов и реализации социальных проектов.