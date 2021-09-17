Нургуль Бакирова: Аудио и видеофиксация ведется в 63 судах Кыргызстана

Как отметила на круглом столе, посвященном информационному обеспечению судов, председатель Верховного суда Нургуль Бакирова, в нашей республике внедрение и применение системы аудио и видеофиксации судебных заседаний осуществляется поэтапно за счет государственного бюджета и в настоящее время она установлена в 63 судах в 157 залах судебных заседаний.

По ее словам, аудио и видеофиксация упрощает процесс отправления правосудия, позволяет оптимизировать и автоматизировать судопроизводство и экономить бюджетные средства. А главное – при этом исключаются территориальные и организационные барьеры в отправлении правосудия, соответственно, повысится уровень доверия суду и, что немаловажно, международный рейтинг республики.

И напротив, закрытость информации от общественного доступа вызывает недоверие граждан к нашим судам, снижает ответственность самих судей за принимаемые ими решения. А доверие к судам в нашей стране, не секрет ни для кого, оставляет желать лучшего. Более половины из опрошенных в ходе социологического опроса, который был проведен по заказу Международного республиканского института два года назад, отрицательно оценили деятельность судов. Поэтому так важно сегодня создание государственной автоматизированной системы отправления правосудия, когда будет больше прозрачности, объективности и открытости.

Важна и другая причина: реально существует проблема сохранности документов на бумажных носителях, которые, случается, исчезают, гибнут при пожарах и других обстоятельствах.

В ходе круглого стола участники затронули такие вопросы, как цифровые технологии в системе отправления правосудия за рубежом и, в частности, в судах первой инстанции.

Безусловно, обмен мнениями на прошедшем круглом столе, в котором приняли участие профессионалы, представляющие судебную и законодательную ветви власти, представители международных структур, прозвучавшие предложения помогут в работе над совершенствованием нормативно-правовой базы, касающейся информационного обеспечения в судебной деятельности.

Мероприятие было проведено при поддержке программы USAID-IDLO "Повешение доверия общества к судебной системе Кыргызской Республики".