В Кыргызстане сфера услуг показывает высокие темпы роста

В Кыргызстане с начала 2021 года наблюдается оживление экономической деятельности в сфере услуг, которая стала показывать высокие восстановительные темпы роста – на 6,2 процента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Сообщается, что именно сфера услуг стала самым уязвимым сектором во время пандемия COVID-19. По итогам 2020 года сфера услуг упала на 11 процентов.

"Введение чрезвычайного положения, снижение притока денежных переводов физических лиц, рост цен - привели к снижению покупательской способности и сбережений населения, что отразилось на показателях сферы услуг и привело к сокращению объемов рыночных услуг в целом по республике", - говорится в сообщении министерства.

Но с начала 2021 года наблюдается оживление экономической деятельности в сфере услуг, которая стала показывать высокие восстановительные темпы роста – на 6,2 процента.

Увеличение притока денежных переводов (за 7 месяцев увеличился на 21,8 процента), значительное смягчение ограничений по сравнению с 2020 годом - стали толчком для восстановления объемов импортных операций (рост на 40,3 процента) и поддержки внутреннего спроса, что соответственно увеличило объем оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов на 11,1 процентов, транспортной деятельности и хранение грузов – на 25,9 процентов и услуг связи - на 5,1 процента.

С июля 2021 года объем услуг, предоставленных гостиницами и ресторанами, вышел в положительную зону и увеличился на 9,2 процента. С открытием туристического сезона в 2021 году появились признаки улучшения ситуации, некоторые авиакомпании возобновили рейсы. В настоящее время начал функционировать аэропорт Тамчы. В этом году практически все курортно-рекреационные и туристические объекты работали в полноценном режиме.

В 2021 году в целях увеличения привлечения туристов был разработан алгоритм действий по приему туристов курортно-рекреационными и туристическими объектами в условиях сохранения распространения коронавирусной инфекции.