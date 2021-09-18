ГНС презентовала пилотный проект системы администрирования ККМ

Государственная налоговая служба при министерстве экономики и финансов организовала семинар с участием представителей бизнес-сообщества, субъектов предпринимательства и СМИ по презентации пилотного проекта системы администрирования ККМ.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя ГНС Алтынбек Абдувапов, руководитель проектов АО "Главный научный инновационный внедренческий центр" (РФ) Тимур Мусаев, а также начальники структурных подразделений Налоговой службы, представители компаний, бизнес-сообщества и налогоплательщики.

Заместитель председателя Алтынбек Абдувапов рассказал о ходе реализации постановления Кабинета министра "О пилотном проекте системы администрирования контрольно-кассовых машин", целях и задачах проекта и технической помощи, оказываемой Россией в рамках соответствующего соглашения. После презентации проекта организаторы семинара ответили на вопросы налогоплательщиков.

Основная цель пилотного проекта - оценка технических возможностей эксплуатации ККМ с фискальными модулями, предоставленными российской стороной, также апробация новых технологий сбора, защищенного хранения в некорректируемом виде, обработки и передачи фискальных данных в режиме реального времени на сервер ГНС.

Налогоплательщики могут принять участие в пилотном проекте на добровольной основе. При этом участникам на безвозмездной основе будут предоставляться как аппаратные, так и программные ККМ.

Для пилотного проекта будут использованы три модели аппаратных ККМ в количестве 1 000 единиц (фискальный регистратор, автономная касса, смарт касса и три модели программных ККМ (настольная касса, веб касса и мобильная касса).

В период пилота техническое обслуживание пилотируемых аппаратных ККМ будет безвозмездным. Эти ККМ субъекты могут применять и после завершения пилота.

Для участников данного проекта представится возможность опробовать новые технологии регистрации фискальных модулей и ККМ в своем личном кабинете налогоплательщика (ЛК НП), не посещая территориальный налоговый орган.

Также пилотируемые цифровые решения имеют возможность совмещения с системными программами пользователя ККМ.

Кроме субъектов налогообложения в пилотном проекте могут принять участие и организации, занимающиеся разработкой программной ККМ, а также организации, завозящие, реализующие и обслуживающие аппаратные ККМ.

Для этого достаточно направить в ГНС письменное уведомление о своем участии в пилотном проекте с указанием модели своей пилотируемой ККМ.

Участие в проекте даст возможность налогоплательщикам абсолютно бесплатно получить ККМ, перейти на новый уровень ведения бизнеса и внести вклад в легализацию теневой экономики.

Для населения создаются дополнительные возможности эффективной защиты своих прав как потребителей, благодаря сервису проверки легальности кассового чека через бесплатное мобильное приложение ГНС и быстрой обработке сигналов о нарушениях субъектов предпринимательства за счет их (жалобы) онлайн-передачи непосредственно на электронный сервис налоговой службы.