Глава Госкомрелигии и духовенство КР в Москве встретились с мигрантами

Кыргызская делегация во главе с заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям Администрации Президента КР Кудайбергена Базарбаева, директора Государственной комиссии по делам религий Кыргызской Республики (ГКДР КР) Тойгонбая Абдыкарова и состоящая из религиозных деятелей встретилась с представителями кыргызской диаспоры в г.Москве и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

"Во время встречи религиозные деятели Кыргызстана призвали активистов и старейшин диаспор к тесному сотрудничеству в области духовного воспитания молодежи, к оказанию моральной и правовой помощи трудовым мигрантам, к строгому соблюдению законодательства РФ, также сохранению межконфессиональной и межнациональной духовной сплочённости, а также были обсуждены вопросы духовного, морально-нравственного развития граждан КР и проблемы в социальной, бытовой сферах, с которыми сталкиваются трудовые мигранты.

В ходе визита в Россию делегация Кыргызской Республики провела встречу с проректором Болгарской Исламской академии Русланом Саяховым.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы межгосударственного сотрудничества в религиозной сфере, проблемы предотвращения радикализма и экстремизма, обсуждались предложения по реализации совместных проектов в области религиозного образования, вопросы разработки методологии обучения в религиозных образовательных учреждениях, перспективы развития взаимодействия в данной сфере", говорится в сообщении госкомиссии по делам религии.