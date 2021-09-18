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В некоторых районах Бишкека не будет газа

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- Айжан Мамбеталиева
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Причина – устранение утечки газа на старом газопроводе. Об этом информирует компания "Газпром Кыргызстан". Сообщается, что ранее запланированные с 13 по 20 сентября аварийные ремонтные работы по устранению утечки природного газа на подземном газопроводе среднего давления, который расположен по адресу: улице Фучика, 19/1 продлеваются до 22 сентября в связи с увеличением объема работ, связанных с перемонтажом водопроводной трубы, проходящий под газопроводом.

В связи с этим подача природного газа в районе, ограниченном отрезками улиц: Льва Толстого, БЧК, реки Ала-Арча, Баетова, Барпы Алыкулова, жилые массивы Кызыл-Аскер, Керемет, Касым, Аска-Таш,110 квартал, БалбанТаймаш, Достук.


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URL: https://www.vb.kg/406569
Теги:
газ, ремонт, Бишкек, Газпром
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