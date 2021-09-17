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В Кыргызстане перекрыли устойчивый канал сбыта наркотических средств

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане сотрудники Cлужб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) МВД КР по городу Ош и Ошской области и по Иссык-Кульской области совместно с сотрудниками отряда специальных операций УВД Иссык-Кульской области перекрыли устойчивый канал сбыта наркотических средств на территории Тюпского и Иссык-Кульского районов Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 16 января в рамках материала досудебного производства, на территории Оша было проведено специальное следственное действие "контрольная закупка" наркотического средства "гашиш" весом 42 грамм у гражданина У.А., 1959 г.р.

В ходе досудебного производства было установлено, что граждане Т.Т., 1961 г.р. и О.А., 1967 г.р., на протяжении длительного периода времени занимаются незаконным оборотом наркотических средств на территории Тюпского и Иссык-Кульского районов Иссык-Кульской области.

24 августа в рамках материала досудебного производства на основании постановления следственного судьи в доме у подозреваемого Т.Т., на территории Тюпского района был произведен санкционированный судом обыск, в ходе которого на кухне было обнаружено наркотическое средство "гашиш" чистым весом 865 грамм.

В тот же день в Иссык-Кульском районе, где проживала подозреваемая О.А., был произведен санкционированный судом обыск, в ходе которого в сарае были обнаружены высушенные "растения каннабиса" в количестве 133 штук, чистым весом 420 грамм.

В настоящее время сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики по г. Ош и Ошской области проводятся дальнейшие специальные следственные действия на выявления всех лиц причастных к данным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/406571
Теги:
МВД, наркотики, Кыргызстан
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