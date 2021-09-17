В аппарате президента пояснили, почему были помилованы Калиев и Авазов

В пресс-службе президента КР пояснили, на каких основаниях глава государства Садыр Жапаров помиловал осужденных экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директор ОАО "Электрические станции" Салайдина Авазова:

"На имя президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова поступило ходатайство от группы депутатов Жогорку Кенеша с просьбой о помиловании осужденных экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева и бывшего генерального директор ОАО "Электрические станции" Салайдина Авазова.

Также Айбек Калиев и Салайдин Авазов сами обратились к Главе государства с прошениями о помиловании, где раскаивались в содеянном.

Перед принятием решения комиссией по вопросам помилования были изучены материалы уголовного дела, в ходе которого выяснилось, что вышеуказанные лица не являлись главными фигурантами уголовного дела.

Рассмотрев ходатайство депутатов Жогорку Кенеша о помиловании, с учетом положительных характеристик, принимая во внимание предложения Комиссии по помилованию Администрации Президента, а также пользуясь своим конституционным правом Садыр Жапаров подписал Указ о помиловании Айбека Калиева и Салайдина Авазова".