Кыргызских военных поблагодарили за участие в учении "Запад-2021"

В Нижегородской области на полигоне Мулино состоялась церемония закрытия совместного стратегического учения (ССУ) вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2021". Благодарность и пожелания успехов в боевой подготовке от министра обороны РФ передал его заместитель генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.

В этом учении приняли участие военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных Сил Российской Федерации, личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии, а также представитель военной делегации Шри-Ланки. Из них была сформирована коалиционная группа войск, которая выполняла поставленные сценарием учения задачи.

В ССУ "Запад-2021" было задействовано, по информации Департамента информации и массовых коммуникаций МО РФ, около 200 тысяч человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей. Маневры проходили на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.

- В ходе учений вы продемонстрировали все навыки, которые приобрели на плановых занятиях по боевой подготовке в течение учебного года. За короткое время вы в составе коалиционной группировки войск успели узнать друг друга и организовать тесное взаимодействие по задачам на поле боя, - отметил Юнус-Бек Евкуров.

- Учение "Запад-2021" показало, что мы можем в короткие сроки создавать мощные межвидовые группировки, спланировать боевые действия по любым направлениям, пресечь любую агрессию, решительным ударом образумить и отрезвить любого врага, – подчеркнул российский военачальник

По итогам маневров наиболее отличившиеся военнослужащие воинских контингентов коалиционной группировки войск были поощрены ведомственными наградами Минобороны России.