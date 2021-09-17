Эмомали Рахмон втягивает страны ОДКБ в войну с талибами?

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон вполне может втянуть страны ОДКБ в афганский конфликт. По крайней мере к этому есть определенные предпосылки. И хоть в Душанбе прошли заседания ШОС и ОДКБ, на котором президенты стран альянсов призвали друг друга к единству, ситуация может в корне поменяться.

Есть мнение, что президент России Владимир Путин не просто так не приехал в Таджикистан, сославшись на ковид, а по определенным причинам. В конце концов коронавирусом уже никого не удивишь, достаточно пройти ПЦР-тест и станет понятно, представляешь ли ты опасность для окружающих или нет. Так вот, по данным инсайдерской информации, глава РФ, мягко говоря, разочаровался в лидере южной республики, который стал доставлять больше хлопот, чем пользы.

Безусловно Таджикистан необходим России не только как входящая в сферу ее влияния республика, но и как последний оплот перед афганской угрозой. Тем не менее, дряхлеющий глава соседней страны начал играть в свои геополитические игры, которые уж точно не входят в планы Путина.

Так ранее телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источники в ГРУ ГШ Минобороны РФ сообщал, что из Таджикистана на территорию Афганистана выдвинулись несколько отрядов общей численностью до 1000 боевиков.

"По данным разведки, отряды состоят из добровольцев и бывших афганских военных таджикского происхождения.

Предположительно, целью данной операции является открытие второго фронта с Талибаном", - сообщил источник ГРУ СМИ.

И хоть об этом нигде не сообщалось в официальных источниках сама риторика Рахмона невольно подтверждает эту информацию. Глава Таджикистана открыто заявляет о решительном неприятии власти талибов в Афганистане в отличие от своих соседей по региону.

В конце 1990-х годов он поддерживал моджахедов во главе с этническими таджиками в Афганистане, которые боролись с талибами, и сегодня он продолжает оказывать им моральную поддержку, в том числе силам сопротивления в Панджшере.

Стоит напомнить, что в Афганистане проживает около 25 процентов таджиков и это довольно-таки внушительная сила, которая вполне может взять вверх при достаточной поддержке. Не исключено, что Эмомали Рахмон в перспективе видит себя лидером всех таджиков во всем мире.

Оружие кстати

За последние несколько лет Россия значительно оказала военную помощь Таджикистану, доставив в южную республику авиатехнику, оружие и боеприпасы. Конечно в Кремле рассчитывают, что центрально-азиатская республика применит эту технику только в случае угрозы со стороны талибов, но кто знает, куда кривая выведет лидера Таджикистана. Тем более, что Рахмону ранее не помешало опробовать всю эту бронетехнику и против Кыргызстана во время приграничного конфликта.

Никакой реакции со стороны таджикского лидера не последовало и на слова президента КР Садыра Жапарова, который предложил разработать в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОКДБ) механизм действий в случае нападения одной страны-участницы организации на другую. Так осталось и непонятным он поддерживает это предложение кыргызского лидера или нет.

Отец нации?

По данным некоторых СМИ, в последнее время рейтинг таджикского лидера значительно упал в народе. В первую очередь, конечно, по экономическим причинам: низкие заработки, растущие цены на продукты питания и ГСМ. Плюс, все эти военные авантюры, в том числе и с Кыргызстаном, а теперь и с талибами, также не прибавили ему популярности.

Очевидно, что президент Рахмон рассчитывает набрать себе очки за счет, так называемого, общего врага. Вначале в меньшей степени это был Кыргызстан, а теперь вот появился более серьезный противник - "Талибан". При этом, повторимся, таджикский президент, судя по всему, не прочь возглавить всех таджиков, в том числе и в Афганистане, то есть стать этаким "отцом нации".

Возможно именно по этой причине Рахмон сегодня продолжает свою антитеррористическую риторику, настойчиво призывая страны к борьбе с терроризмом, подразумевая скорее всего под этим термином исключительно талибов.

Понимают ли эту игру в Кремле? Скорее всего да, и поэтому Путину только остается использовать свои рычаги давления на таджикского лидера, в том числе, это касается и военной помощи, и вопроса по мигрантам. Возымеют ли они действие - пока вопрос, остается только надеяться на здравый смысл таджикского лидера, который в противном случае вполне может развязать войну в регионе, последствия которой, думается, для всех очевидны.