В Таласской области проверена готовность энергообъектов к зиме

Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев и представители министерства на месте проверили готовность энергообъектов Таласской области к зиме. Также было проведено совещание с участием энергетиков Таласского регионального филиала "Северэлектро".

На встрече Таалайбек Ибраев отметил, что до 1 октября необходимо завершить ремонт оборудования на объектах энергетики.

- В целом подготовка к осенне-зимнему периоду идет своим чередом. Однако в случае возникновения чрезвычайных ситуаций во время отопительного сезона нужно быть готовым к незамедлительным действиям. Поэтому оставшийся ремонт нужно завершить к 1 октября. В то же время необходимо открыть дополнительные точки продаж твердого топлива. С наступлением холода спрос на уголь среди населения возрастет, - сказал замминистра энергетики и промышленности.

В Таласской области началась замена деревянных опор линий электропередач на бетонные. Но чтобы не мешать уборке урожая, сейчас эти работы приостановлены. После сбора урожая было дано задание завершить работу.

В то же время было отмечено, что необходимо проводить кампании по информированию общественности об энергоэффективности.