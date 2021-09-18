Мэр Бишкека встретился с региональным директором ЕБРР по Центральной Азии

Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Айтен Рустамовой.

Во время встречи обсуждена реализация совместных проектов. В частности, проекты "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке", "Развитие общественного транспорта Бишкека", "Реабилитация водоснабжения и канализации Бишкека".

Также стороны договорились о реализации крупных проектов в сфере грин-сити.

Мэр выразил благодарность за поддержку важных для развития инфраструктуры города проектов. В свою очередь региональный директор ЕБРР отметила, что это ее первая встреча с момента назначения на новую должность.