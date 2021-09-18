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Мэр Бишкека встретился с региональным директором ЕБРР по Центральной Азии

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэр столицы Айбек Джунушалиев встретился с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития по Центральной Азии Айтен Рустамовой.

Во время встречи обсуждена реализация совместных проектов. В частности, проекты "Улучшение системы управления твердыми отходами в Бишкеке", "Развитие общественного транспорта Бишкека", "Реабилитация водоснабжения и канализации Бишкека".

Также стороны договорились о реализации крупных проектов в сфере грин-сити.

Мэр выразил благодарность за поддержку важных для развития инфраструктуры города проектов. В свою очередь региональный директор ЕБРР отметила, что это ее первая встреча с момента назначения на новую должность.


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URL: https://www.vb.kg/406582
Теги:
водоснабжение, мусор, транспорт, проект, мэрия
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