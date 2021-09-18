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Гумбез Манаса запечатлен на марке, посвященной 20-летию ШОС

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- Евгений Денисенко
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В ознаменования 20-летия Шанхайской организации сотрудничества выпущены тематические марки и конверты, посвященные этой дате. На них запечатлены достопримечательности стран, выходящих в данное объединение.

Как рассказали в Деловом совете ШОС, одна из юбилейных серий включает восемь конвертов. На каждом изображено по одному культурно-историческому архитектурному памятнику государств ШОС. А именно: Индия - Храм Акшардхам, Казахстан - Мавзолей Ходжи Ахмед Яссавий, Китай - Бамбуковый храм, Кыргызстан - Гумбез Манаса, Пакистан - Мечеть Вазир Хона, Россия - Золотое кольцо, Таджикистан - Мечеть Шейха Муслихиддина, Узбекистан - Мечеть Джами.

Из восьми экземпляров состоит и серия юбилейных марок, на каждой - флаг и герб конкретной страны ШОС.

Презентация новинок прошла в Душанбе, была организована министерством иностранных дел Таджикистана и службой связи при его правительстве. И состоялась при участии национальных координаторов государств-партнеров, деятелей науки и культуры, представителей местных и международных СМИ.

Напомним, что ранее в рамках продвижения историко-культурного наследия этих стран и развития туристического потенциала их городов и регионов, был разработан проект "Восемь чудес ШОС". Он представляет собой серию тематических презентаций, инициированных Секретариатом ШОС на туристическую тематику. В них представлены озеро Иссык-Куль в Кыргызстане, императорский дворец Дамин в Китае, наследие Великих Моголов в городе Лахор в Пакистане, Золотое кольцо России и другие достопримечательности.

Шанхайская организация сотрудничества была образована в июне 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Кыргызстана Таджикистана и Узбекистана, на основании подписания в 1996-1997 годах между Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы. В 2015 году в ШОС вступили Индия и Пакистан. Кроме того, наблюдателями в ШОС сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.


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URL: https://www.vb.kg/406584
Теги:
Манас, ШОС
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