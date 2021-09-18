ШОС и ОДКБ синхронизируют усилия для стабильности в Евразии

В Душанбе 17 сентября состоялось совместное заседание глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности. Заседание провёл президент Таджикистана Эмомали Рахмон как глава государства, председательствующего в ШОС и ОДКБ в текущем году.

В заседании приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин (он-лайн), президенты Белоруси Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстана Садыр Жапаров, России Владимир Пути (он-лайн), Ирана Сейед Эбрахим Раиси, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Индии Нарендра Моди (он-лайн), Пакистана Имран-Хан,а также генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов.

Ранее, напомним, в Душанбе прошли сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседание Совета глав государств – членов ШОС.

На совместном заседании была подчеркнута важность сопряжения усилий двух организаций в целях обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве. Это особенно актуально в связи с новым обострением ситуации в Афганистане.

По словам Владимира Путина, американцы, уйдя из этой страны вместе со своими союзниками по НАТО, "оставили после себя открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом".

- Убежден, помочь Афганистану обрести наконец мир и стабильность, безусловно, в наших общих интересах, - сказал президент РФ. - И мы, конечно, глубоко заинтересованы, чтобы Афганистан состоялся как независимое, нейтральное, единое и демократическое государство, свободное от терроризма, войны, наркотиков, живущее в мире и согласии со своими соседями.

Путин назвал насущной задачей в плане налаживания практического взаимодействия по линии ШОС – ОДКБ противодействие угрозам, исходящим с афганской территории. Он напомнил о действовавшем ранее московском формате консультаций по Афганистану, в котором участвовали многие партнеры по ШОС и по ОДКБ. И отметил возможность восстановления его работы, а также возобновления деятельности контактной группы ШОС – Афганистан.

- Речь, - считает российский лидер, - могла бы, в частности, идти о выстраивании более плотных контактов между ОДКБ и региональной антитеррористической структурой ШОС по обмену данными о террористических организациях, незаконных вооружённых формированиях, способах и тактике их действий. Можно подумать и о задействовании подразделений коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ в антитеррористических учениях ШОС.

Кроме того, по его мнению, разветвлённая партнёрская сеть ШОС позволяет встраивать в совместную работу и другие многосторонние объединения Евразийского региона, а также эффективно взаимодействовать с миссией ООН по содействию Афганистану и прочими структурами Организации Объединенных Наций.

- Системные шаги по синхронизации деятельности ШОС и ОДКБ и других региональных структур следует рассматривать не только в плане решения злободневных задач, но и с точки зрения формирования в Евразии общего пространства равной и неделимой безопасности, - заявил Владимир Путин.