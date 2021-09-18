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В Узгене состоялся этно-фольклорный фестиваль "Өзгөн-Мунара-2021"

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- Айжан Мамбеталиева
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Президент Садыр Жапаров вчера, 17 сентября, посетил этно-фольклорный фестиваль. Глава государства осмотрел этно-ярмарку изделий рукоделия, затем зрителям продемонстрировали театральный пролог "Узген в моем сердце". Далее он выступил с приветственным словом, отметив важность сохранения исторического и культурного наследия предков, одним из которых является комплекс "Узген".

Садыр Жапаров поручил министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики предпринять все необходимые меры для включения исторического комплекса "Узген" в список всемирного наследия ЮНЕСКО до 2025 года.

Профессор Мустафа Джеват Акшит вручил Садыру Жапарову переведенный на турецкий язык 31-томный труд имама Сарахси о человеческих ценностях и мировоззрении "Аль-Мабсут".

Завершилось мероприятие награждением манасчы и акынов-импровизаторов, прибывших для участия в этно-фестивале со всех областей Кыргызстана, и концертом звезд отечественной эстрады.


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URL: https://www.vb.kg/406586
Теги:
Ошская область, президент, фестиваль, ярмарка
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