В Узгене состоялся этно-фольклорный фестиваль "Өзгөн-Мунара-2021"

Президент Садыр Жапаров вчера, 17 сентября, посетил этно-фольклорный фестиваль. Глава государства осмотрел этно-ярмарку изделий рукоделия, затем зрителям продемонстрировали театральный пролог "Узген в моем сердце". Далее он выступил с приветственным словом, отметив важность сохранения исторического и культурного наследия предков, одним из которых является комплекс "Узген".

Садыр Жапаров поручил министерству культуры, информации, спорта и молодежной политики предпринять все необходимые меры для включения исторического комплекса "Узген" в список всемирного наследия ЮНЕСКО до 2025 года.

Профессор Мустафа Джеват Акшит вручил Садыру Жапарову переведенный на турецкий язык 31-томный труд имама Сарахси о человеческих ценностях и мировоззрении "Аль-Мабсут".

Завершилось мероприятие награждением манасчы и акынов-импровизаторов, прибывших для участия в этно-фестивале со всех областей Кыргызстана, и концертом звезд отечественной эстрады.