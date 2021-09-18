По республике функционируют 19 ПЦР лабораторий

На сегодняшний день по республике функционируют 19 лабораторий по диагностике короновирусной инфекции COVID-19, из них 13 государственных, и 6 частных. Об этом в ходе брифинга рассказала начальник Центра лабораторных испытаний ДПЗиГСЭН Айгуль Джумаканова.

По ее словам, лабораторная диагностика проводится методом ПЦР. Также для скрининга применяется экспресс метод, а в экстренных случаях метод Genexpert. С начала пандемии на 14 сентября 2021 года проведено 1 824 071 исследований.

"С начала пандемии из разных источников поступили ПЦР-тест системы разных производителей (ВОЗ, РФ, КНР, Турция, Корея, Германия) на 701 790 исследований, из них безвозмездно на 534 556 исследований, 167 234 закуплены. Поступающие наборы ПЦР-тест систем проходят апробацию в Национальной вирусологической лаборатории ДПЗиГСЭН, после чего распределяются в лаборатории", - сообщила она.