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По республике функционируют 19 ПЦР лабораторий

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- Нина Ничипорова
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На сегодняшний день по республике функционируют 19 лабораторий по диагностике короновирусной инфекции COVID-19, из них 13 государственных, и 6 частных. Об этом в ходе брифинга рассказала начальник Центра лабораторных испытаний ДПЗиГСЭН Айгуль Джумаканова.

По ее словам, лабораторная диагностика проводится методом ПЦР. Также для скрининга применяется экспресс метод, а в экстренных случаях метод Genexpert. С начала пандемии на 14 сентября 2021 года проведено 1 824 071 исследований.

"С начала пандемии из разных источников поступили ПЦР-тест системы разных производителей (ВОЗ, РФ, КНР, Турция, Корея, Германия) на 701 790 исследований, из них безвозмездно на 534 556 исследований, 167 234 закуплены. Поступающие наборы ПЦР-тест систем проходят апробацию в Национальной вирусологической лаборатории ДПЗиГСЭН, после чего распределяются в лаборатории", - сообщила она.


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URL: https://www.vb.kg/406587
Теги:
Кыргызстан, коронавирус, ПЦР
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