Президент КР назначил Динару Кемелову послом Кыргызстана во Вьетнаме

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому посол Кыргызстана в Республике Корее Динара Кемелова назначена по совместительству послом КР во Вьетнаме с резиденцией в Сеуле.

Динара Кемелова с 2019 года занимает пост посла Кыргызстана в Южной Корее. Теперь она будет совмещать две должности. В этом году ей исполнилось 50 лет, она владеет кыргызским, русским, английским и японским языками. Окончила Московский государственный университет имени М. Ломоносова по специальности "международное право".

За два неполных года работы в качестве посла Кыргызстана в Республике Корея она очень многое сделала для привлечения инвестиций в нашу страну. Например, благодаря послу Кемеловой в Корее известная корейская клиника "Химчан" намерена сотрудничать с Бишкеком по вопросам открытия клиник и оснащения наших больниц оборудованием. А летом этого года она привозила в Кыргызстан большую делегацию руководителей крупнейших компаний. С некоторыми уже подписаны договоры о сотрудничестве.

Как уже сообщалось, Кыргызстан включен правительством Кореи в числе приоритетных стран по совместному сотрудничеству на пять лет. И в этом большая заслуга нашей дипломатии.