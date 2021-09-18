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Президент КР назначил Динару Кемелову послом Кыргызстана во Вьетнаме

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- Нина Ничипорова
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Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому посол Кыргызстана в Республике Корее Динара Кемелова назначена по совместительству послом КР во Вьетнаме с резиденцией в Сеуле.

Динара Кемелова с 2019 года занимает пост посла Кыргызстана в Южной Корее. Теперь она будет совмещать две должности. В этом году ей исполнилось 50 лет, она владеет кыргызским, русским, английским и японским языками. Окончила Московский государственный университет имени М. Ломоносова по специальности "международное право".

За два неполных года работы в качестве посла Кыргызстана в Республике Корея она очень многое сделала для привлечения инвестиций в нашу страну. Например, благодаря послу Кемеловой в Корее известная корейская клиника "Химчан" намерена сотрудничать с Бишкеком по вопросам открытия клиник и оснащения наших больниц оборудованием. А летом этого года она привозила в Кыргызстан большую делегацию руководителей крупнейших компаний. С некоторыми уже подписаны договоры о сотрудничестве.

Как уже сообщалось, Кыргызстан включен правительством Кореи в числе приоритетных стран по совместному сотрудничеству на пять лет. И в этом большая заслуга нашей дипломатии.


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URL: https://www.vb.kg/406591
Теги:
Южная Корея, Вьетнам, дипломатия, посол
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