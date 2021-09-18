Экипаж "Шэньчжоу-12" вернулся на Землю с китайской космической станции

Космический корабль "Шэньчжоу-12" с экипажем из трех китайских тайконавтов успешно приземлился после многочасового полета со строящейся космической станции "Тяньгун".

Пилотируемая миссия корабля "Шэньчжоу-12" на китайскую орбитальную станцию "Тяньгун" признана успешной, состояние всех трех вернувшихся на Землю космонавтов хорошее. "Космонавты Не Хайшэн, Лю Бомин и Тан Хунбо находятся в хорошем состоянии. Пилотируемая миссия "Шэньчжоу-12" признана успешной", - говорится в сообщении CASC .

Спускаемый аппарат корабля "Шэньчжоу-12" приземлился в пятницу в 13.34 на посадочной площадке "Дунфэн" в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, и уже в 13.43 поисково-спасательная группа открыла люк спускаемой капсулы, медики провели первичный осмотр каждого из трех космонавтов, подтвердив, что их состояние хорошее.

Члены экипажа "Шэньчжоу-12" стали первыми космонавтами на китайской орбитальной станции "Тяньгун", в основной отсек "Тяньхэ" они перешли 17 июня 2021 года.

За три месяца на орбите космонавты дважды выходили со станции в открытый космос, также экипаж выполнил перемещение грузов с грузового корабля, работы по сборке и управлению основным отсеком станции, работы с манипулятором. Вместе с тем космонавты в соответствии с планом выполнили ряд научных экспериментов и технических испытаний. Они также обновили рекорд Китая по продолжительности нахождения в космосе за одну миссию.

Строительство многомодульной китайской орбитальной станции "Тяньгун" официально началось 29 апреля этого года, когда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Ожидается, что строительство станции завершится к 2022 году, для этого в общей сложности будет выполнено 12 миссий. На станции одновременно смогут находиться три космонавта или шесть человек во время смены экипажа.