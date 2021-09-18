Отец Сарыбаева: Моего сына заставляют дать показания против Курсана Асанова

Бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева заставляют дать показания против экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Об этом заявил журналистам его отец, экономист Айылчы Сарыбаев.

По его словам, Алмазу Сарыбаеву угрожают расправой криминальными силами.

- Ему открытым текстом говорят, что если ты не дашь показания против Курсана Асанова, то мы тебя посадим к "чёрным", которые с тобой расправятся, - заявил Сарыбаев-старший.

Напомним, ранее в социальной сети Фейсбук распространилась запись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева. В аудио указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики якобы ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

16 сентября Первомайский районный суд постановил заключить под стражу Курсана Асанова на два месяца в СИЗО-50 в селе Нижний-Нооруз в Чуйской области. Адвокаты отметили, что в СИЗО-50 отбывают наказание особо опасные преступники.