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Отец Сарыбаева: Моего сына заставляют дать показания против Курсана Асанова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева заставляют дать показания против экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Об этом заявил журналистам его отец, экономист Айылчы Сарыбаев.

По его словам, Алмазу Сарыбаеву угрожают расправой криминальными силами.

- Ему открытым текстом говорят, что если ты не дашь показания против Курсана Асанова, то мы тебя посадим к "чёрным", которые с тобой расправятся, - заявил Сарыбаев-старший.

Напомним, ранее в социальной сети Фейсбук распространилась запись якобы разговора экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова и бывшего члена совета директоров ЗАО АКБ "Толубай" Алмаза Сарыбаева. В аудио указывается, что Курсан Асанов, депутат Жанар Акаев и другие политики якобы ведут переговоры о вооруженном захвате власти.

16 сентября Первомайский районный суд постановил заключить под стражу Курсана Асанова на два месяца в СИЗО-50 в селе Нижний-Нооруз в Чуйской области. Адвокаты отметили, что в СИЗО-50 отбывают наказание особо опасные преступники.


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URL: https://www.vb.kg/406599
Теги:
Курсан Асанов, СИЗО, суд, Кыргызстан
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