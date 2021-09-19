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Кыргызстанцам напомнили о важности проверяться перед вылетом в РФ

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- Евгений Денисенко
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Посольство КР в РФ напомнило согражданам о необходимости перед вылетом в Россию провериться на сайте Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ. Это нужно сделать во избежание проблем, которые затруднят въезд в страну при наличии имеющихся у человека нарушений ее законодательства.

Для того, чтобы избежать таких сложностей, рекомендовано обращаться к поисковой системе "Проверка наличия оснований для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гражданства по линии МВД России".

В посольстве рассказали, что занимаются подобной проблемой, которая возникла у 20-летнего студента из Кыргызстана в международном аэропорту Казани. Уже направлены ходатайства в российские МИД и ГУВМ МВД о снятии ограничения для молодого соотечественника на въезд в РФ. Также по данному вопросу состоялась телефонная беседа консула посольства с представителем ГУВМ.

Выяснилось, что этот гражданин КР в период последнего пребывания в РФ совершил два нарушения правил дорожного движения. На него были наложены административные штрафы, которые он оплатил. Однако в соответствии с законодательством России совершение иностранным гражданином в течение периода своего пребывания на ее территории двух и более административных правонарушений влечет принятие органом государственной власти решения о неразрешении въезда в РФ

На период урегулирования данного вопроса кыргызстанец возвращен на родину. Сотрудники консульского отдела посольства, как сообщается, находятся на связи с ним и его матерью.


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URL: https://www.vb.kg/406600
Теги:
миграция, посольство, Россия, Кыргызстан
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