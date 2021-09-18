Сотрудники столичной милиции нашли ранее пропавшую девочку

14 сентября 2021 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница столицы Ш.Ш. с просьбой оказать помощь в поиске ее дочери Ж.С. 2005 года рождения, которая в этот же день примерно в 07:00 часов, после ссоры с родителям вышла из дома и пропала без вести. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней девочки.

17 сентября 2021 года оперативниками криминальной милиции и инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района г. Бишкек примерно в 18:00 часов, девочка была найдена в целости и сохранности на территории Октябрьского района г.Бишкек.

Сотрудниками милиции УВД Ленинского района в целях безопасности несовершеннолетней Ж.С., была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями.

В настоящее время сотрудниками милиции выясняются все обстоятельства дела"