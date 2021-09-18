Погода
$ 84.60 - 84.87
€ 99.23 - 100.55

Сотрудники столичной милиции нашли ранее пропавшую девочку

316  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14 сентября 2021 года в УВД Ленинского района г. Бишкек с письменным заявлением обратилась жительница столицы Ш.Ш. с просьбой оказать помощь в поиске ее дочери Ж.С. 2005 года рождения, которая в этот же день примерно в 07:00 часов, после ссоры с родителям вышла из дома и пропала без вести. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

"Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшей несовершеннолетней девочки.

17 сентября 2021 года оперативниками криминальной милиции и инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района г. Бишкек примерно в 18:00 часов, девочка была найдена в целости и сохранности на территории Октябрьского района г.Бишкек.

Сотрудниками милиции УВД Ленинского района в целях безопасности несовершеннолетней Ж.С., была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями.

В настоящее время сотрудниками милиции выясняются все обстоятельства дела"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406601
Теги:
Ленинский район, Бишкек, пропал ребенок, УВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  