В Бишкеке откроют детскую инклюзивную площадку

Социальный благотворительный проект реализовал "Ротари Клуб Бишкек", установивший игровое оборудование в столичном парке Ынтымак-2.

Завтра, 19 сентября, организация безвозмездно передаст детскую площадку на баланс мэрии Бишкека, с которой был заключен меморандум.

Общий бюджет проекта составил 4 400 000 сомов. Площадка включает в себя несколько видов различного оборудования российского и турецкого производства. Это качественные лицензированные аттракционы, в том числе игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели. Игровая площадка предназначена для детей с любыми возможностями здоровья и позволяет всем без исключения активно проводить время вместе.