На 77-м году жизни скончался советский и узбекский актер Шухрат Иргашев, который был известен по работам в сериалах "Склифосовский" и "Нюхач".

Печальной новостью поделился кинорежиссер Улугбек Юлдашев на своей странице в Facebook.

"Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет народного артиста Узбекистана Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича", – приводит "Мир24" слова кинорежиссера.

Актер родился в Ташкенте 19 июня 1945 года. Он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Впервые на экранах актера увидели в 1966 году в картине режиссера Эльера Ишмухамедова "Нежность". Звания народного артиста Узбекской ССР Шухрат Иргашев был удостоен в 1989 году.

Актер снимался во многих фильмах и сериалах, среди которых "Склифосовский", "Дневной Дозор", "Нюхач", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Знахарь", "Меч", "Демоны", "На солнечной стороне улицы".

Ранее телеканал "Санкт-Петербург" сообщал, умер администратор Театра юных зрителей им. Брянцева Виктор Обручников. Мужчина скончался в больнице от полученных в результате ДТП травм.

Источник: topspb.tv