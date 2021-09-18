Суд избрал меру пресечения Джоомарту Оторбаеву

Первомайский районный суд города Бишкек избрал меру пресечения экс-премьер-министру КР Джоомарту Оторбаеву. Об этом редакции VB.KG сообщили источники.

По их данным, постановлением Первомайского районного суда в отношении Джоомарта Оторбаев применена мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 30 сентября этого года в СИЗО ГКНБ КР.

Напомним, ранее по делу "Кумтора" был задержан экс-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев.

Следствием установлено, что Джоомарт Оторбаев будучи премьер-министром Кыргызской Республики, оказал давление на комиссию ГАООСиЛХ при Правительстве КР по проведению экологической экспертизы по Генеральному плану рудника Кумтор, в нарушении требований Водного кодекс КР и Закона КР "О воде".

В интересах иностранной компании "Кумтор Голд Компани" ("Центера Голд Инк.") он принял распоряжение и выдал согласие на дальнейшее уничтожение ледников Лысый и Давыдов.