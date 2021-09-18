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В Ботаническом саду прошел субботник

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Улукбек Марипов в рамках Всемирного дня чистоты принял участие в субботнике в Ботаническом саду имени Энвера Гареева.

В экологической акции, которая проводится по всей стране, приняли участие сотрудники администрации президента, государственных и местных органов власти.

В рамках мероприятия глава кабмина, мэр столицы Айбек Джунушалиев, сотрудники администрации президента очистили территорию парка от бытовых отходов.

- Сегодня замечательный день. Кабинет министров поддержал акцию, направленную на очистку наших парков и других общественных мест от мусора, и сегодня экологическая акция проводится по всей стране. Каждый гражданин должен бережно и ответственно относиться к окружающей среде, не загрязняя природу мусором. Подрастающему поколению необходимо прививать любовь к природе. Ведь чем лучше мы будем заботиться о природе, тем больше благ она нам принесет, - сказал Улукбек Марипов.

По его словам, по инициативе президента страны был создан государственный комитет по экологии и климату, что подтверждает значимость для государства вопросов в сфере экологии.

В рамках мероприятия главу кабинета министров ознакомили с деятельностью научно-исследовательского института Ботанический сад, а также состоялась встреча с представителями организаций, работающих в сфере переработки твердых бытовых отходов, опасных отходов, с активистами в сфере экологии.

Улукбек Марипов отметил важность развития инфраструктуры Ботанического сада. По его словам, в этом вопросе необходима консолидация усилий государственных и местных органов власти, а также донорских организаций.

Он также подчеркнул приверженность кабмина к поддержке экологической деятельности и общественно значимых инициатив гражданских активистов и волонтеров в сфере экологии и защиты окружающей среды.


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URL: https://www.vb.kg/406615
Теги:
субботник, Ботанический сад, Кабинет министров
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