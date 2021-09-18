Погода
$ 84.60 - 84.87
€ 99.23 - 100.55

Служба медико-социальной экспертизы Кыргызстана отмечает юбилей - 75 лет

190  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 сентября, служба медико-социальной экспертизы Кыргызстана отмечает юбилей - 75 лет со дня основания. В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев, первый заместитель министра Ализа Солтонбекова, заместитель министра Нурдоолот Базарбаев, заместитель министра Жалалидин Рахматуллаев и другие приглашенные гости, партнеры.

- Как всем известно, медико-социальные экспертные комиссии работают с уязвимой категорией населения, определяют признание гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья, с целью установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданина, а также определения мер реабилитации и социальной защиты. Данная служба была основана 6 сентября 1946 года. С тех пор МСЭК был в составе разных структур, но всегда 75 лет подряд выполняли свою работу. За эти годы многое изменилось, а служба МСЭК сохранилось. От всего сердца поздравляю всех работников данной службы, - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Первый заместитель министра Ализа Солтонбекова поздравила работников ведомства с праздником, и пожелал успехов в работе.

Ализа Солтонбекова отметила, что благодаря слаженной работе удается в полной мере оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе мероприятия Алымкадыр Бейшеналиев наградил лучших сотрудников службы МСЭК, а также партнерам службы вручил благодарственные письма.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406616
Теги:
Минздрав, Министерство социального развития, юбилей, медицина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  