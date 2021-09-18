Сегодня, 18 сентября, служба медико-социальной экспертизы Кыргызстана отмечает юбилей - 75 лет со дня основания. В торжественном мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналиев, первый заместитель министра Ализа Солтонбекова, заместитель министра Нурдоолот Базарбаев, заместитель министра Жалалидин Рахматуллаев и другие приглашенные гости, партнеры.

- Как всем известно, медико-социальные экспертные комиссии работают с уязвимой категорией населения, определяют признание гражданина лицом с ограниченными возможностями здоровья, с целью установления структуры и степени ограничения жизнедеятельности гражданина, а также определения мер реабилитации и социальной защиты. Данная служба была основана 6 сентября 1946 года. С тех пор МСЭК был в составе разных структур, но всегда 75 лет подряд выполняли свою работу. За эти годы многое изменилось, а служба МСЭК сохранилось. От всего сердца поздравляю всех работников данной службы, - сказал министр Алымкадыр Бейшеналиев.

Первый заместитель министра Ализа Солтонбекова поздравила работников ведомства с праздником, и пожелал успехов в работе.

Ализа Солтонбекова отметила, что благодаря слаженной работе удается в полной мере оказывать поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе мероприятия Алымкадыр Бейшеналиев наградил лучших сотрудников службы МСЭК, а также партнерам службы вручил благодарственные письма.