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Избрана мера пресечения в отношении бывшего депутата Жогорку Кенеша

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. В рамках уголовного дела по факту мошенничества со стороны бывшего депутата ЖК КР "Ч.Р." от политической партии "Кыргызстан". Первомайским судом Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на период следствия.

Как сообщалось ранее, ГКНБ вновь установлен факт получения и присвоения обманным путем крупной денежной суммы на парламентских выборах, прошедших в 2020 году. Так, членом политической партии "Кыргызстан" и экс-депутатом парламента страны "Ч.Р." были получены и присвоены денежные средства в сумме 300 000 долларов за депутатский мандат, тем самым был причинен ущерб заявителю в особо крупном размере.

16 сентября этого года, по результатам проведенных следственных действий и полученных доказательств, "Ч.Р." был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статье 204 часть 3 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК КР.


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URL: https://www.vb.kg/406618
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, суд, Депутат
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