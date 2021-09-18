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11-летний Алинур Мураталиев, ранее пропавший в Бишкеке, нашелся

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом сообщает пресс-служба УВД Свердловского района Бишкека.

16 сентября этого года в УВД Свердловского района Бишкека с письменным заявлением обратился житель столицы С.А. об оказании содействия в поиске его племянника, 9 января 2021 года рождения, который 16 сентября вышел из средней школы №87, расположенной по адресу жилой массив Келечек и не вернулся домой.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района и сразу же были начаты все необходимые поисковые и розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавшего несовершеннолетнего.

Сегодня, 18 сентября, инспекторами по делам несовершеннолетних УВД Свердловского района на территории Аламединского района, ранее пропавший несовершеннолетний был найден в целости и сохранности.

Сотрудниками милиции в целях безопасности несовершеннолетнего, была проведена разъяснительная и профилактическая беседа с родителями. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего инцидента.


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URL: https://www.vb.kg/406619
Теги:
дети, несовершеннолетние, Свердловский район, УВД
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