В Бишкеке открылся двухдневный фестиваль еды

В парке "Фламинго" стартовал Bishkek Food Fest 2021 - крупнейшее гастрономическое событие города.

Фестиваль проходит в формате ярмарки, где участники представляют свою продукцию, гостям фестиваля предоставляется возможность попробовать необычные блюда, получить незабываемый гастрономический опыт и открыть новые вкусовые горизонты.

В программе - конкурсы от Ассоциации поваров КР, чемпионат по поеданию бургеров на скорость, мастер-классы и конкурсы для детей и взрослых, увлекательные квесты, выступления артистов и танцевальных коллективов.

Фестиваль объединил кухни разных стран мира: кыргызскую, китайскую, турецкую, итальянскую и другие.

Цель организаторов - не просто создать фестиваль еды, а наполнить его заботой, теплом и хорошим настроением как для участников, так и для посетителей.

Это мероприятие станет миксом хорошей музыки, вкусной еды и отличного настроения под открытым небом!