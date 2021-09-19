В Кыргызстане началось голосование для россиян на выборах в Госдуму

Голосование граждан России на выборах в Госдуму началось сегодня, 19 сентября, в единый день голосования в России. Об этом сообщается в российском посольстве в Бишкеке.

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Оно проходит в здании посольства РФ в Бишкеке, а также в областных центрах Ош, Каракол и Кант.

"Избирательные участки открыты сегодня в четырех городах республики", - сказал сотрудник диппредставительства. По его словам, участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Принять участие в выборах смогут находящиеся на территории Кыргызстана и имеющие право голоса граждане РФ. В посольстве напомнили, что в связи с пандемией на участках в день голосования избирателям необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.