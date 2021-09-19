За прошедшие сутки в Кыргызстане вакцинацию прошли более 8 тысяч человек

Как сообщили в Республиканском штабе по борьбе против COVID, за прошедшие сутки в Кыргызстане вакцину от COVID-19 получили 8 тысяч 284 человека.

По данным штаба, из них первой дозой вакцинировано 3 тысячи 897 человек, второй – 4 тысячи 387.

Всего по республике вакцинацию первой дозой прошли 764 тысячи 437 кыргызстанцев, второй дозой – 565 тысяч 822.

Сегодня президент Кыргызстана Садыр Жапаров на своей странице в Facebook призвал население пройти вакцинацию против COVID-19.

- Сегодня выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Все они на 100 процентов являются не вакцинированными. Поэтому еще раз призываю всех граждан пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции, - написал глава государства