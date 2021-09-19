Мигрантам в России понадобится карта с чипом

Трудовых мигрантов в России с 29 декабря текущего года могут обязать получать карты с чипом о пройденной дактилоскопии. Это предусмотрено проектом соответствующего приказа МВД, сообщают российские СМИ.

Согласно данному документу, пластиковые карты, в том числе с электронным носителем информации о прохождении обязательной дактилоскопии и фотографирования будут выдавать трудовым мигрантам и прибывшим на длительное время в Россию иностранцам.

Предусмотрено, что такие карты станут выдаваться при наличии технической возможности, в остальных случаях будут оформлены без чипа.

На лицевой стороне двусторонней карты размером 85,6 мм на 53,98 мм разместится цветная или черно-белая фотография иностранного гражданина размером 30 на 40 мм, идентификационная нумерация документа, фамилия, имя, отчество, дата рождения и пол мигранта. На обратной стороне - указаны сведения о его гражданстве, документе, удостоверяющим личность.

Там же будет находиться чип в виде микросхемы с бесконтактным интерфейсом, содержащий сведения об иностранном гражданине, которому выдан данный документ. Кроме того, чип будет содержать электронное изображение папиллярных узоров двух пальцев рук, пригодных для идентификации.

Установлено, что для получения единого документа с электронным носителем будет необходимо в течение 30 дней со дня въезда в страну пройти дактилоскопию и сделать фотографию.

Кроме того, медицинское освидетельствование должно будет подтвердить отсутствие у мигранта наркозависимости, представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, ВИЧ. Предполагается, что единый документ будет действовать 10 лет.

Также МВД РФ разработалo административный регламент для государственного контроля за соблюдением работодателями правил пребывания и трудовой деятельности мигрантoв. Согласно ему, сотрудники этого ведомства смогут осуществлять контроль как в ходе внеплановых документарных, так и выездных проверок.