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В РФ предложили проверять мигрантов-строителей на профпригодность

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- Евгений Денисенко
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Приезжающие в РФ для работы в строительстве мигранты должны подтверждать свои профессиональные знания и навыки. С таким предложением Выступил президент национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в сфере строительства.

По его словам, сейчас дефицит кадров в строительной отрасли, возникший по причине закрытия границ в пандемию, оценивается примерно в 3 миллиона человек: "Границы понемногу открываются. Но большая часть иностранцев, которые сейчас работают на стройках - это "серые" строители, которые получают патенты, и потом уже трудоустраиваются по трудовым соглашениям со строительными организациями"

В такой ситуации продолжает прорабатываться возможность привлечения на российские стройки иностранных рабочих. Но при условии, что они должны знать русский язык, быть вакцинированными. А для отбора из них профессиональных строителей предлагается, чтобы они еще на родине проходили проверку необходимых знаний, хотя бы в минимальных объемах.

- Устанавливается возможность ввоза профессиональных строителей. Для этого обсуждается возможность сдачи каких-то минимальных знаний той или иной специальности непосредственно на месте их проживания…Мы сейчас разрабатываем формат, как это сделать быстро и практически безвозмездно для будущего работодателя, - рассказал Глушков.

Он также выступил за то, чтобы запретить мигрантам, въезжающим в России в качестве строителей, уходить на работу в другие отрасли. И для этого уже также разрабатывается законодательная схема, которая позволит удержать в отрасли приезжающего иностранца. "Если он въезжает как строитель, он должен остаться на стройке/ Неважно: он может работать в одной строительной компании, в другой строительной компании, - но это должен быть строитель, который непосредственно занимается стройкой", - убежден президент НОСТРОЙ.


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URL: https://www.vb.kg/406631
Теги:
миграция, Россия, строительство
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