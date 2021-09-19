Состоялся полумарафон среди людей с ограниченными возможностями здоровья

Сегодня, 19 сентября, в Бишкеке ОФ "Дирекция марафонов" совместно с министерством здравоохранения и социального развития, министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, мэрией Бишкека, а также при технической поддержке спонсоров провели полумарафон среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, мэр столицы Айбек Джунушалиев, а также представитель программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев отметил важность данного мероприятия.

- Такие мероприятия интегрируют людей с инвалидностью в общество. Изменяют отношения населения к лицам с ограниченными возможностями, для обеспечения равных возможностей и прав, - сказал он.

В марафоне приняли участие лица с инвалидностью, передвигающиеся на кресло-колясках в четырех группах - женщины, мужчины, а также сопровождающие лиц с инвалидностью на кресло-колясках.

По итогам полумарафона были определены победители и вручены призы. А подарки были вручены всем участникам марафона.