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Состоялся полумарафон среди людей с ограниченными возможностями здоровья

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- Айжан Мамбеталиева
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Сегодня, 19 сентября, в Бишкеке ОФ "Дирекция марафонов" совместно с министерством здравоохранения и социального развития, министерством культуры, информации, спорта и молодежной политики, мэрией Бишкека, а также при технической поддержке спонсоров провели полумарафон среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В мероприятии приняли участие министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев, мэр столицы Айбек Джунушалиев, а также представитель программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Министр здравсоцразвития Алымкадыр Бейшеналиев отметил важность данного мероприятия.

- Такие мероприятия интегрируют людей с инвалидностью в общество. Изменяют отношения населения к лицам с ограниченными возможностями, для обеспечения равных возможностей и прав, - сказал он.

В марафоне приняли участие лица с инвалидностью, передвигающиеся на кресло-колясках в четырех группах - женщины, мужчины, а также сопровождающие лиц с инвалидностью на кресло-колясках.

По итогам полумарафона были определены победители и вручены призы. А подарки были вручены всем участникам марафона.


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URL: https://www.vb.kg/406632
Теги:
инвалиды, марафон, Бишкек, ЛОВЗ, Минздрав
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