Коллеги по парламенту устали от личных разборок Эрулана Кокулова

Заседание Жогорку Кенеша 18 марта превратилось в очередной бенефис депутата Эрулана Кокулова. Бывший журналист, а ныне народный избранник вновь обрушился с резкой критикой на бывших коллег по цеху и обвинил их в создании настоящей информационной мафии. По словам Кокулова, объективности в СМИ больше нет. Он утверждает, что ролики монтируются специально так, чтобы выставить его в плохом свете, а положительные материалы публикуются только по платным контрактам. Депутат уверен, что против него ведется спланированная атака из-за его принципиальной позиции.

Поводом для новой волны возмущения стали новости о том, как Кокулов проверял аптеки и спорил с патрульной милицией из-за штрафа в размере 300 сомов за парковку. Депутат заявил, что журналисты специально искажают факты. К примеру, его обращение к президенту назвали жалобой, а инспектора УПСМ он и вовсе причислил к журналистской мафии. Кокулов подчеркнул, что готов к охоте на него и даже пригрозил рассказать, с какими коррупционерами медийщики пьют чай и от кого берут деньги наличными за пиар.

Однако пламенная речь Кокулова вызвала совсем не ту реакцию, на которую он рассчитывал. Коллеги по парламенту видимо окончательно устали от бесконечных личных историй депутата-блогера. Депутат Акылбек Тумонбаев не стал ходитьь вокруг да около, а прямо заявил, что жители Тонского и Джети-Огузского районов ждут от Кокулова решения проблем с водой и школами, а не отчетов о ссорах с гаишниками. Его поддержала и депутат Эльвира Сурабалдиева. Она напомнила, что трибуна Жогорку Кенеша не предназначена для жалоб на личные обиды, для которых существуют соцсети или подкасты.

Даже президент ранее советовал депутатам не позориться и не поднимать мелкие бытовые вопросы на государственном уровне. В итоге терпение лопнуло и у руководства парламента. Спикер Марлен Маматалиев объявил о введении жесткого регламента. Теперь темы выступлений будут заранее согласовываться с лидерами фракций. Похоже, лазейка для использования трибуны в личных целях закрывается, так как бесконечные претензии Кокулова ко всем вокруг стали утомлять даже его самых терпеливых соратников.