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Кыргызстан занял 55 место в рейтинге стран по качеству образования

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- Нина Ничипорова
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В рейтинге стран по качеству системы образования Кыргызстан оказался на 55 месте из 93 в мире. Об этом говорится в сообщении портала zakon.kz.

Как пишет в исследовании Ranking.kz, индекс качества системы образования оценивает государственную систему образования, готовность студентов учиться в вузах, финансирование университетов, количество высших образовательных учреждений в различных мировых рейтингах. Индекс возможностей оценивает уровень грамотности взрослых, выпускные курсы, показатели начальной и средней школы, долю государственных расходов на образование от ВВП и множество других параметров.

Как отмечается в исследовании, лучшими странами в сфере образования были названы Великобритания, США и Австралия. Замкнула рейтинг с наихудшими показателями Ботсвана.

Среди стран СНГ, попавших в рейтинг, Кыргызстан уступил лишь России. По показателям качества системы образования Россия заняла 36-е место, Кыргызстан -55-е, Казахстан – 62-е, Азербайджан - 69-е, Туркменистан - 86-е место.


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URL: https://www.vb.kg/406633
Теги:
образование, рейтинг, Россия, Кыргызстан
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