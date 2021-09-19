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В армию Кыргызстана планируется призвать на срочную службу 3 тысяч человек

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- Нина Ничипорова
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В Кыргызстане начался призыв граждан на срочную военную и альтернативную службу. Об этом сообщил начальник управления призыва Главного организационно-мобилизационного управления ГШ ВС КР, полковник Канатбек Шамыров.

По его словам, все граждане призывного возраста от 18 до 25 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва, обязаны прибыть в военные комиссариаты по месту жительства для изучения прохождения призывной комиссии.

- На осенний призыв 2021 года планируется призвать более 3 тысяч человек на срочную военную службу и более 10 тысяч человек - на альтернативную службу. В первую очередь призыву подлежат молодые люди старшего призывного возраста, т.е. старше 20 лет, окончившие высшее учебное заведение, а также имеющие средне-техническое и различные специальности, необходимые для Вооруженных сил КР, - сказал он.

По его словам, если вероучение отдельных призывников (баптисты, пятидесятники) не позволяет применение оружия, то они призываются на альтернативную службу. Но они обязаны оплатить 25 тыс. сомов и выполнить общественно-полезную работу на 180 часов. Потом эти молодые люди получат военный билет.

- Ислам позволяет защищать родину, - сказал он.

Призыв будет продолжаться до 30 ноября.


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URL: https://www.vb.kg/406634
Теги:
военная служба, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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