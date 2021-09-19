Сотрудники посольства Японии в КР приняли участие в Бишкекском полумарафоне

Сегодня, 19 сентября сотрудники посольства Японии в Кыргызстане, во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сигэки Маэда приняли участие на "BISHKEK HALF MARATHON 2021". Об этом сообщается на странице посольства в Фейсбуке.

Посол Маэда пробежал 21 км и встретился с Нурсултаном Кенешбековым, участником ТОКИО-2020 по легкой атлетике. Остальные сотрудники дипмиссии преодолели дистанции в 10 километров и 3 километра.

Как отметили в посольстве, с нынешнего года Бишкекский полумарафон будет проходить при поддержке посольства.