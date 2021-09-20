Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

Объявлен девиз зимней Олимпиады в Пекине 2022 года

169  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пекин опубликовал девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Фраза "Вместе в общее будущее" была выбрана из 79 вариантов, предложенных жителями Китая начиная с мая 2020 года.

По словам организаторов, данный слоган олицетворяет силу всего мирового сообщества в борьбе с трудностями и невзгодами ради лучшей жизни в дальнейшем. Пекин также заявил, что это интерпретация недавно пересмотренного Олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее - вместе!".

Столица Китая станет первым городом, в котором дважды проходили Олимпийские игры. В августе 2008 года состоялись XXIX летние Олимпийские игры, а теперь столица Китая готовится принять зимнюю Олимпиаду. Зимняя Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406650
Теги:
Китай, Лето, Олимпийские игры
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  