Объявлен девиз зимней Олимпиады в Пекине 2022 года

Пекин опубликовал девиз зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года.

Фраза "Вместе в общее будущее" была выбрана из 79 вариантов, предложенных жителями Китая начиная с мая 2020 года.

По словам организаторов, данный слоган олицетворяет силу всего мирового сообщества в борьбе с трудностями и невзгодами ради лучшей жизни в дальнейшем. Пекин также заявил, что это интерпретация недавно пересмотренного Олимпийского девиза "Быстрее, выше, сильнее - вместе!".

Столица Китая станет первым городом, в котором дважды проходили Олимпийские игры. В августе 2008 года состоялись XXIX летние Олимпийские игры, а теперь столица Китая готовится принять зимнюю Олимпиаду. Зимняя Олимпиада-2022 состоится с 4 по 20 февраля, Паралимпиада - с 4 по 13 марта.