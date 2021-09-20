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В Нарынской области в ДТП пострадали семь человек

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане на 55 километре автодороги Кочкор-Чаек (перевал Кызарт) Кочкорский район. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

ДТП произошло, вчера, 19 сентября, около 14:45 часов столкнулись два автомобиля марки "KIA-K5" и "Subaru-Legasy".

В результате ДТП семь человек получили различные травмы (двое мужчин: Ж.Т. 1987 г.р., Б.Т. 2004 г.р. и пять женщин: С.М. 1986 г.р., Ж.Н. 1988 г.р., Ж.А. 1986 г.р., М.М. 1993 г.р. и М.Н. 1991 г.р.)

На место происшествия привлечены четыре спасателя ПСЧ№42, спасатели вынесли пострадавших из машин и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.


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URL: https://www.vb.kg/406651
Теги:
ДТП, Нарынская область, Кыргызстан
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